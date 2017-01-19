В Чехии 275 человек залезли в мыльный пузырь ради рекорда
Чешский мастер искусства пускания мыльных пузырей Матей Кодеш установил национальный рекорд, поместив внутрь специального мыльного экрана 275 студентов и автомобиль.
Чешский мастер искусства пускания мыльных пузырей Матей Кодеш установил национальный рекорд, поместив внутрь специального мыльного экрана 275 студентов и автомобиль.
Гражданин Чехии побил собственное достижение 2014 года, когда ему удалось заключить в пузырь 214 добровольцев, сообщает Yahoo!
Для установления нового рекорда Кодешу пришлось сделать мыльный экран длиной 11 метров и шириной 7,5. В шоу участвовали 275 студентов, критерием отбора был рост молодых людей, который не должен был быть меньше 156 сантиметров.
За ходом эксперимента наблюдали представители «Чешской книги рекордов» («The Czech Book of Records»), которые зафиксировали достижение Кодеша.
«Мастер пузырей» выступает с 2008 года, в 2014-м он установил рекорд Гиннесса, заключив 214 человек внутрь мыльного экрана. На опубликованных ниже кадрах запечатлено одной из выступлений чеха.