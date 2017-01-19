В Чехии 275 человек залезли в мыльный пузырь ради рекорда

Гражданин Чехии побил собственное достижение 2014 года, когда ему удалось заключить в пузырь 214 добровольцев, сообщает Yahoo!

Для установления нового рекорда Кодешу пришлось сделать мыльный экран длиной 11 метров и шириной 7,5. В шоу участвовали 275 студентов, критерием отбора был рост молодых людей, который не должен был быть меньше 156 сантиметров.