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16:56 (мск), источник: Volga News

Приволжское УГМС: в Самарской области ожидается умеренно морозная погода

«Самарская область в течение рабочей недели по-прежнему будет находиться во власти отрога мощного Сибирского антициклона», — отмечают в Приволжском УГМС.

Слабый ветер и дополнительное радиационное выхолаживание при прояснениях в ночные и утренние часы сохранят умеренно морозную погоду. Лишь к концу периода Среднее Поволжье попадет под влияние фронтальных разделов атлантического циклона. Они принесут с собой небольшой и умеренный снег, усиление ветра и повышение температуры воздуха.

В пятницу, 20 января, в большинстве районов ожидается небольшой снег, слабая метель, слабый гололед. Температура воздуха ночью составит -9 … -14 °C, днем -2 … -7 °C. Ветер юго-западный 8−13 м/с, местами порывы 15−20м/с.

В субботу, 21 января, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, небольшой, местами умеренный снег. В ночные часы температура воздуха составит -10 … -15 °C, днем -8 … -13 °C. Ветер западный 8−13 м/с. На дорогах гололедица.

В воскресенье, 22 января, также пройдет небольшой, местами умеренный снег. Ночью похолодает от -10 до -15 °C, местами до -20 °C. Днем -8 … -13 °C. Ветер западный 8−13 м/с. Местами гололедица.

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