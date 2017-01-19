Дайвер подружился с акулой, обожающей «обнимашки»

Началось все около семи лет назад, когда Рик во время занятий встретил детеныша акулы и начал играть с ним, демонстрируя, насколько дружелюбными могут быть эти существа.

С тех пор эта акула каждое лето возвращается в этот же район и плывет обниматься к дайверу.

Она трется об его ноги и лезет под руку, чтобы человек ее обнял. Последний раз акула навестила его во время Рождества (да, в Австралии этот праздник приходится на лето. — прим. МП).

Хотя именно эта акула доказала свое дружелюбие за семь лет, Рик все же советует быть осторожным при приближении морских животных.

«Как правило, они дадут вам знать, если сочтут взаимодействие нежелательным», — приводит его слова BuzzFeed.

Тем временем, австралийские ученые выяснили, что акул, несмотря на их дурную славу, никак нельзя отнести к самым опасным животным для человека. Гораздо больше людей за последнее время пострадало от действий лошадей или коров.