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19:30 (мск), источник: Моя Планета

Дайвер подружился с акулой, обожающей «обнимашки»

Рик Андерсон — инструктор по дайвингу в Порт-Маккуори, Австралия. А еще он — один из немногих людей, который может похвастаться восхитительной дружбой с акулой.

Началось все около семи лет назад, когда Рик во время занятий встретил детеныша акулы и начал играть с ним, демонстрируя, насколько дружелюбными могут быть эти существа.

С тех пор эта акула каждое лето возвращается в этот же район и плывет обниматься к дайверу.

Она трется об его ноги и лезет под руку, чтобы человек ее обнял. Последний раз акула навестила его во время Рождества (да, в Австралии этот праздник приходится на лето. — прим. МП).

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Хотя именно эта акула доказала свое дружелюбие за семь лет, Рик все же советует быть осторожным при приближении морских животных.

«Как правило, они дадут вам знать, если сочтут взаимодействие нежелательным», — приводит его слова BuzzFeed.

Тем временем, австралийские ученые выяснили, что акул, несмотря на их дурную славу, никак нельзя отнести к самым опасным животным для человека. Гораздо больше людей за последнее время пострадало от действий лошадей или коров.

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