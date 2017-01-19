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19:36 (мск), источник: ТАСС

UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни «Lambada»

По данным СМИ, полицейские расследуют случившееся как возможное убийство.

Источник: AP 2016

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильская певица Лоалва Браз, получившая известность после исполнения в 1989 году хита Lambada, найдена мертвой в населенном пункте Сакуарема (штат Рио-де- Жанейро).

Как сообщил в четверг информационный интернет- портал UOL, ее обгоревший труп был обнаружен в собственной машине.

По данным СМИ, полиция расследует случившееся как возможное убийство. Как сообщили в правоохранительных органах, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро, однако всемирную известность получила после того, как переехала во Францию. Там она стала солисткой франко- бразильской поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню «Lambada», которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран.

В последние годы Браз проживала в Рио-де-Жанейро. Она владела небольшой гостиницей на побережье штата.

Комментарии
2
Оксана Шилова
В начале 90-х я шикарно танцевала "ламбаду"
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геолог
Шикарная Женщина.
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