UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни «Lambada»

Как сообщил в четверг информационный интернет- портал UOL, ее обгоревший труп был обнаружен в собственной машине.

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 января. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Бразильская певица Лоалва Браз, получившая известность после исполнения в 1989 году хита Lambada, найдена мертвой в населенном пункте Сакуарема (штат Рио-де- Жанейро).

По данным СМИ, полиция расследует случившееся как возможное убийство. Как сообщили в правоохранительных органах, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных.

Лоалва Браз родилась в 1953 году в Рио-де-Жанейро, однако всемирную известность получила после того, как переехала во Францию. Там она стала солисткой франко- бразильской поп-группы Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню «Lambada», которая заняла первые строчки в хит-парадах многих стран.