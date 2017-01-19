UOL: в Рио-де-Жанейро погибла исполнительница песни «Lambada»
По данным СМИ, полицейские расследуют случившееся как возможное убийство.
По данным СМИ, полицейские расследуют случившееся как возможное убийство.
Как сообщил в четверг информационный интернет- портал UOL, ее обгоревший труп был обнаружен в собственной машине.
По данным СМИ, полиция расследует случившееся как возможное убийство. Как сообщили в правоохранительных органах, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены двое неизвестных.
Лоалва Браз родилась в 1953 году в
В последние годы Браз проживала в