Ученые завершают обследование зданий Волгоградского краеведческого музея

Окончательные выводы инженеров позволят разработать проектно-сметную документацию для проведения ремонтных работ. Под пристальным вниманием специалистов — царицынская пожарная каланча. В историческом здании, как известно, разместится экспозиция краеведческого музея. Благодаря такому решению повысится туристическая привлекательность как музея, так и Волгоградской области.

Все, что связано с культурной жизнью царицан и сталинградцев: театральные костюмы, афишы, фотокарточки и не только — в одной экспозиции. В краеведческом музее к такой выставке, как и полагается, подошли творчески. И все же большая часть экспонатов так и осталась лежать в запасниках до лучших времен. Выставить все и сразу не позволяют площади, сетуют музейщики. Впрочем, свои надежды на то, что все изменится, сотрудники краеведческого связывают с предложением разместиться в здании пожарной каланчи.

Ирина Карева, директор Волгоградского государственного краеведческого музея: «Вы же понимаете, это не офис перевезти, это, прежде всего, музейные фонды, они являются собственностью РФ, мы за них несем ответственность и как профессионалы, и как должностные лица, и регион в целом за это несет ответственность. Речь не идет о переезде, речь идет о неком перемещении частичном и освоении. Я бы вот эти слова использовала, потому что есть базовая задача по каланче к 9 мая 2018 года открыть там двери».

Посылом к масштабному переезду послужило аварийное состояние бывшего здания земской управы, в котором сегодня располагается музей. Его подвалы практически не используются, находясь в очень плохом состоянии, как и сами выставочные залы учреждения. К тому же, основная часть фонда с редкими коллекциями не выставляются перед зрителями из-за банального отсутствия спецпомещений. Все здание требует реставрации.

Ирина Карева, директор Волгоградского государственного краеведческого музея: «Поскольку эти здания нуждаются не просто, чтобы к ним бережно относились, а чтобы их в конце концов спасли, потому что, представляете, они две войны пережили, и они достойны того, чтобы заиграть новыми красками в лобном месте нашего Волгограда».

Спасать здание будут инженеры. Они уже завершили основные исследования. После того как будут проведены расчеты, ученые приступят к разработке проекта по реставрации зданий.

Валентин Бабич, профессор кафедры строительных конструкций, оснований и надежности сооружений Института строительства и архитектуры ВолгГТУ: «Вот, посмотрите, балка. Вот арматура в балке. Видите, уже защитный слой отвалился, арматура прокоррозирована процентов на 40, необходимо будет производить усиление. То есть, как любому живому организму, зданию требуется уход, постоянный контроль».