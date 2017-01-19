Ученые завершают обследование зданий Волгоградского краеведческого музея
Волгоградские ученые технического университета практически завершили обследование бывшего здания земской управы, в котором ныне располагается областной краеведческий музей.
Волгоградские ученые технического университета практически завершили обследование бывшего здания земской управы, в котором ныне располагается областной краеведческий музей.
Окончательные выводы инженеров позволят разработать
Все, что связано с культурной жизнью царицан и сталинградцев: театральные костюмы, афишы, фотокарточки и не только — в одной экспозиции. В краеведческом музее к такой выставке, как и полагается, подошли творчески. И все же большая часть экспонатов так и осталась лежать в запасниках до лучших времен. Выставить все и сразу не позволяют площади, сетуют музейщики. Впрочем, свои надежды на то, что все изменится, сотрудники краеведческого связывают с предложением разместиться в здании пожарной каланчи.
Ирина Карева, директор Волгоградского государственного краеведческого музея: «Вы же понимаете, это не офис перевезти, это, прежде всего, музейные фонды, они являются собственностью РФ, мы за них несем ответственность и как профессионалы, и как должностные лица, и регион в целом за это несет ответственность. Речь не идет о переезде, речь идет о неком перемещении частичном и освоении. Я бы вот эти слова использовала, потому что есть базовая задача по каланче к 9 мая 2018 года открыть там двери».
Посылом к масштабному переезду послужило аварийное состояние бывшего здания земской управы, в котором сегодня располагается музей. Его подвалы практически не используются, находясь в очень плохом состоянии, как и сами выставочные залы учреждения. К тому же, основная часть фонда с редкими коллекциями не выставляются перед зрителями
Ирина Карева, директор Волгоградского государственного краеведческого музея: «Поскольку эти здания нуждаются не просто, чтобы к ним бережно относились, а чтобы их в конце концов спасли, потому что, представляете, они две войны пережили, и они достойны того, чтобы заиграть новыми красками в лобном месте нашего Волгограда».
Спасать здание будут инженеры. Они уже завершили основные исследования. После того как будут проведены расчеты, ученые приступят к разработке проекта по реставрации зданий.
Валентин Бабич, профессор кафедры строительных конструкций, оснований и надежности сооружений Института строительства и архитектуры ВолгГТУ: «Вот, посмотрите, балка. Вот арматура в балке. Видите, уже защитный слой отвалился, арматура прокоррозирована процентов на 40, необходимо будет производить усиление. То есть, как любому живому организму, зданию требуется уход, постоянный контроль».
Кроме того, в здании отмечены нарушения норм вентиляции и
Валентин Бабич, профессор кафедры строительных конструкций, оснований и надежности сооружений Института строительства и архитектуры ВолгГТУ: «Так любо дорого наблюдать качество кладки, шов везде одинаковый, шов можно отбивать по нивелиру, настолько четко все сделали. Наши предки строили достаточно грамотно, качественно, только можно отдать им должное и сохранять эту память для наших потомков, насколько эффективно они работали».
В настоящее время проводится также обследование здания пожарной каланчи. И в ней также планируется проведение специальных работ для размещения фондов. Здание будет соответствовать всем нормам и требованиям музейного дела.
Сергей Сена, архитектор-реставратор: «Когда мы занимались проектом реставрации этого здания, мы в начале меньше думали о том, что это будет здание, в котором будут кабинеты, что оно будет административное. Я вот честно скажу, у меня с самого начала было ощущение, что рано или поздно это здание будет музейным».
Каждое помещение, каждый угол первой царицынской каланчи уже сами по себе представляют историческую ценность.
Сергей Сена, архитектор-реставратор: «Сохранилось достаточно много в подвале исторических стен, которые будут очень красиво выглядеть, когда с них будет снята штукатурка. Вы знаете, здание, как шагреневую шкуру скидывает с себя, обнажая, говоря о том, что: смотри, здесь
После того как здание пожарной каланчи пройдет через реставрацию, краеведческий музей получит три тысячи квадратных метров. Пока трудно себе представить, чтобы здесь располагались различные экспозиции и инсталляции. Но сотрудникам музея придется провести большую работу, чтобы эта каланча действительно стала частью краеведческого музея.
Но перед этим предстоит масштабный ремонт. После того как нынешний краеведческий музей переедет в обновленное помещение, только тогда в старом на проспекте Ленина начнутся реставрационные работы. К слову, каланча, как и здания бывшей земской управы, является объектом культурного наследия регионального значения. Никакого коммерческого использования зданий не предполагается.
Наталья Жукова, председатель комитета по управлению государственным имуществом Волгоградской области: «Краеведческому музею будет закреплено право оперативного управления в соответствии с процедурой, определенной законодательством Волгоградской области. Документальным распоряжением закрепится это здание, будет проведена государственная регистрация. Все помещения, занимаемые краеведческим музеем, являются собственностью Волгоградской области, и никакого убытия не предполагается».
В бюджете Волгоградской области уже заложены средства, которые пойдут на ремонт. Как отмечают эксперты, необходимость развития и расширения экспозиций, прежде всего, повысит туристическую привлекательность как музея, так и всей области. Каждый период из жизни