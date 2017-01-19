В Нижегородской области в 2016 году сократилось количество браков

В области зарегистрировали 21565 браков, в позапрошлом году их было 25531. Количество разводов осталось почти неизменным — 13144 против 13388 в 2015-м. О причинах спада Краснова ничего не сказала.

Из общего числа браков 778 были заключены с участием иностранных граждан, среди который помимо ближнего зарубежья были и представители Канады, Нидерландов, Португалии, Черногории и других.

За последние 5 лет средний возраст супругов составляет 25−34 года. Самым возрастным женихом стал 95-летний мужчина, возраст его невесты — 54 года.

В соседнем с Нижегородской областью Татарстане ситуация сходная. Количество браков в прошлом году сократилось тоже примерно на 5000 до 25778 регистраций. Развелись почти столько же пар, что и в Нижегородской области — 13,4 тысяч. Власти столицы Татарстана — Казани — объяснили сокращение количества браков тем, что их заключают молодые люди, родившиеся в 90-ые годы, когда наблюдался демографический спад. Кроме того, власти Татарстана в прошлом году попытались пролоббировать на федеральном уровне закон об усложнении процедуры разводов. В результате люди стали реже жениться и чаще разводиться. По инициативе главы Татарстана Рустама Минниханова предлагалось увеличить срок расторжения брака с 1 до 3 месяцев. Пары, где есть несовершеннолетние дети или где один из супругов не согласен разводиться, процедура должна была увеличиться до полугода. Закон весной 2016 года поддержал парламент Татарстана, на днях Госдума России его отклонила.