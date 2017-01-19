Дым на станции метро «Новокузнецкая» не повлиял на движение поездов
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Задымление на станции московского метро «Новокузнецкая» не повлияло на движение поездов, сообщили «Интерфаксу» в четверг в
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Задымление на станции московского метро «Новокузнецкая» не повлияло на движение поездов, сообщили «Интерфаксу» в четверг в
«Было задымление на станции “Новокузнецкая”, выясняется его причина. Движение поездов не прерывалось и в настоящее время осуществляется в штатном режиме», — сказал сотрудник
По его словам, к настоящему моменту дым рассеялся. «Возможно, его затянуло с улицы», — предположил представитель столичной подземки.