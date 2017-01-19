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18:08 (мск), источник: ИА REGNUM

Между Воронежем и Москвой запустят новый двухэтажный поезд

РЖД рассматривает возможность запуска третьего «экспресса».

Третий «дневной экспресс» выйдет на маршрут Воронеж — Москва к концу текущего года. О планах по запуску очередного поезда рассказал на встрече с губернатором Алексеем Гордеевым 19 января генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

По словам Петра Иванова, в 2016 году, впервые за шесть лет, объем пассажироперевозок в среднем по стране вырос более чем на 4%, а в Воронежской области рост пассажироперевозок составил 8,2% — услугами РЖД воспользовались 2 млн 720 тыс. человек.

Основной рост, как отмечалось, произошел за счет «дневных экспрессов» московского направления (поезда №№ 045/046 и 070/069): за счет этих маршрутов доля сообщения с Москвой от общего объема перевозок по сравнению с 2015 годом увеличилась с 24 до 35,5%.

В связи с тем, что два действующих поезда пользуются высоким спросом, АО «Федеральная пассажирская компания» рассматривает вопрос о запуске третьего поезда Воронеж-Москва. Запустить новый поезд планируется в конце текущего года.

Кроме того, в планах компании — реконструкция воронежского пассажирского вагонного депо: проект уже включен компанией в инвестиционную программу 2017 года. После завершения работ депо сможет принимать и двухэтажные поезда (сейчас они обслуживаются в Москве).

Еще одно предложение, прозвучавшее на встрече — это организация туристических поездов, например, для детей, в том числе в рамках работы поездов «Дневной экспресс».

Алексей Гордеев поддержал предложения и инициативы АО «ФПК» и пообещал руководству компании необходимое содействие со стороны власти региона.

Отметим, что первый фирменный двухэтажный поезд с местами для сидения 45/46 Москва—Воронеж был запущен летом 2015 года — вагоны для него были изготовлены на Тверском вагоностроительном заводе. Второй поезд в московском направлении (№ 70/69) был запущен в июле 2016 года.

Кроме того, ранее заявлялось о планах РЖД запустить по маршруту Москва — Воронеж поезд «Ласточка»: при тестовом запуске поезда в конце июня время в пути составило 4 часа 57 минут. Сроки запуска этого поезда пока не называются.

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