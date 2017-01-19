Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью

Как пояснил профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюня (Wan Xiaojun), робот способен писать как маленькие, так и большие по объему тексты, а также анализировать гораздо большее количество данных, чем человек.

Тем не менее, по его словам, это не означает, что в ближайшем будущем роботы заменят журналистов.