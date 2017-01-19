Китайский робот-журналист опубликовал свою первую статью

Материал посвящен увеличению поездок в преддверии китайского Нового года, сообщает China News.
Сяо Нань потребовалась одна секунда, чтобы написать заметку на 300 иероглифов.
Как пояснил профессор Пекинского университета Вань Сяоцзюня (Wan Xiaojun), робот способен писать как маленькие, так и большие по объему тексты, а также анализировать гораздо большее количество данных, чем человек.
Тем не менее, по его словам, это не означает, что в ближайшем будущем роботы заменят журналистов.
На сегодняшний день машина не умеет брать интервью, а также задавать дополнительные вопросы, опираясь на прошлые ответы.
Но создатель
Исследования в области технологий для автоматического написания текстов уже ведутся в ряде компаний. Так Narrative Science подготовила платформу Quill, задача которой — преобразовывать данные в связный текст.
Впрочем смотря какая статья от него требуется , если демагогическая речь по образцу типичного европейского политика , то здесь как ни странно задача для робота очень простая , но вопрос : будет ли кто то это читать и не выкинет ли сразу в корзину ?...