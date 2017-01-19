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21:47 (мск), источник: Newtimes.kz

На пшеничном поле в Костанайской области обнаружено крупнейшее месторождение

Пшеничное поле недалеко от райцентра в Костанайской области скрывает настоящий клад, передает сайт газеты «Костанайские новости».

Источник: Newtimes.kz

Пшеничное поле недалеко от райцентра в Костанайской области скрывает настоящий клад, передает сайт газеты «Костанайские новости».

Сотрудники костанайской поисково-съемочной экспедиции на днях закончили разведку и установили: предполагаемый объем магнетитовой руды доходит до 30 миллионов тонн. Это вместо предполагаемых изначально семи миллионов. Плюс залегает это богатство неглубоко —добывать будет удобно.

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«Чтобы определить точные параметры месторождения, необходимы дополнительные исследовательские работы. Плюс теперь нужно заново оформлять документы, ведь объем изменился», — отмечает исполнительный директор ТОО «Костанайская поисково-съемочная экспедиция» Булат Едигенов.

Месторождение в Карабалыкском районе Булат Едигенов оценивает, как перспективное. Руда залегает на глубине 8−20 метров, вскрышные работы произвести просто и затрат меньше. Плюс месторождение находится рядом с жилыми поселками, линией электропередачи, авто и железной дорогами. Это облегчает и добычу руды, и реализацию.

Его слова подтверждает и генеральный директор рудненского АО «Соколовка» Юрий Черницкий. АО занимается вопросами недропользования на территории области, реализует 10 железорудных инвестпроектов с партнёром АО «СПК «Тобол».

Надеждинское месторождение рассматривается как сырьевая база для ССГПО. На днях Черницкий и Едигенов встречались с районными властями, обсуждали дальнейшую судьбу карабалыкского месторождения. Его уже называют приоритетным и знаковым.

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