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18:59 (мск), источник: Интерфакс

Эпизод сериала «Шерлок» попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала

Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасности.

Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода сериала «Шерлок»: причиной стало нарушение сотрудником канала протокола безопасности.

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«Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона “Шерлока”. Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть», — говорится в сообщении телеканала, поступившем в «Интерфакс» в четверг.

В нем уточняется, что по следам этого инцидента телеканал полностью поменял протокол безопасности, чтобы избежать подобного.

Мы приносим свои извинения HARTSWOOD-FILMS, ВВС Worldwide и фанатам “Шерлока” по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки.
пресс-релиз "Первого канала"

В релизе указывается, что BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем.

«Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы это обеспечить. Мы хотели бы поблагодарить фанатов “Шерлока” по всему миру, которые объединились и помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода. BBC Worldwide благодарит Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой», — приводится в сообщении позиция ВВС.

Комментарии
2
Михаил
Актеры хорошие, мало смотрел серий, но последняя бредовая, похоже сценаристы потеряли остатки фантазии и решили курнуть.
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Петрова Оксана
дешёвая реклама
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