Эпизод сериала «Шерлок» попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасности.
Как выяснилось в ходе расследования, один из сотрудников случайно нарушил протоколы безопасности.
Москва. 19 января. INTERFAX.RU — Первый канал завершил расследование по поводу
«Первый канал завершил расследование по поводу
В нем уточняется, что по следам этого инцидента телеканал полностью поменял протокол безопасности, чтобы избежать подобного.
Мы приносим свои извинения HARTSWOOD-FILMS, ВВС Worldwide и фанатам “Шерлока” по всему миру, пострадавшим в результате этой утечки.
В релизе указывается, что BBC Worldwide приветствует намерение канала по ужесточению процедур безопасности для исключения подобных рисков в будущем.
«Мы будем работать совместно с Первым каналом, чтобы это обеспечить. Мы хотели бы поблагодарить фанатов “Шерлока” по всему миру, которые объединились и помогли нам и российским коллегам минимизировать последствия утечки эпизода. BBC Worldwide благодарит Первый канал за надлежащим образом проведенное оперативное расследование, и на этом мы считаем тему закрытой», — приводится в сообщении позиция ВВС.