Эпизод сериала «Шерлок» попал в интернет из-за халатности сотрудника Первого канала

«Первый канал завершил расследование по поводу онлайн-утечки последнего эпизода четвертого сезона “Шерлока”. Мы с сожалением сообщаем, что один из наших сотрудников, не имея злого умысла, нарушил строгие протоколы безопасности, допустив преступную халатность при исполнении должностных обязанностей. Вследствие этого файл попал в сеть», — говорится в сообщении телеканала, поступившем в «Интерфакс» в четверг.

В нем уточняется, что по следам этого инцидента телеканал полностью поменял протокол безопасности, чтобы избежать подобного.