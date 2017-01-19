Около 300 голодающих в Актау требуют отменить решение суда
Работники нефтесервисной компании с 5 января держат голодовку в знак протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.
Работники нефтесервисной компании с 5 января держат голодовку в знак протеста против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов.
Голодающие протестуют против ликвидации Конфедерации независимых профсоюзов, в который входил профсоюз их предприятия.
По словам нефтяников, их также поддерживают рабочие, находящиеся на вахте на месторождениях в Жетыбае и Каламкасе. При этом они утверждают, что голодовка не является забастовкой, так как рабочий процесс идёт, и они выполняют свои обязанности.
«У нас требование только одно: чтобы отменили решения суда о закрытии Конфедерации независимых профсоюзов РК. Всё. Больше требований у нас нет. Пусть он дальше работает, чтобы никаких препятствий не было. Мы не требуем денег, ничего такого не требуем. У нас светское демократическое государство. В каждом демократическом государстве должен быть независимый профсоюз», — говорит монтажник дорожных трубопроводов Серик Есеркепов.
К голодающим уже несколько раз приезжали представители власти и правоохранительных органов, однако переговоры никаких конкретных результатов не принесли. Поэтому протестующие намерены продолжать голодовку, пока их требования не будут удовлетворены.
19 января к нефтяникам приехали аким Мангистауской области Алик Айдарбаев и прокурор Мангистауской области Дастан Сартаев.
«Несмотря на проведённую беседу с работниками и заявление руководителя уже ликвидированной согласно судебному решению Конфедерации Независимых профсоюзов Казахстана Ларисы Харьковой о том, что “голодовка — не метод решения вопроса, и она согласна с решением суда о признании недействительной деятельность организации”, сотрудники предприятия настроены категорически и настаивают на исполнении своего главного требования», — говорится в распространённом сообщении
Аким поручил организовать круглосуточное дежурство врачей для оказания квалифицированной помощи. Руководство «Oil Construction Company» отказывается комментировать ситуацию. К слову, компанию возглавляет
Конфедерация независимых профсоюзов была ликвидирована постановлением Специализированного экономического суда ЮКО 4 января. На следующий день работники «OilConstructionCompany» объявили голодовку. Спустя неделю профсоюзный лидер Лариса Харькова призвала прекратить акцию протеста.