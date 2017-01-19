Сколько рыбы должен съесть челябинец?

Три раза в неделю по 100 граммов морской рыбы — именно столько врачи советуют употреблять в пищу жителям крупных городов. Таким образом можно компенсировать дефицит йода в организме, который зачастую наблюдается у жителей мегаполисов.

По словам медиков, рыба в рационе человека уменьшает риск возникновения серьезных проблем с щитовидной железой, сердцем и сосудами.

«Наравне с большим количеством йода там практически все микроэлементы, которые нужны организму, как больному, так и здоровому. Как детям, так и беременным, так и кормящим. То есть всем категориям населения, особенно в зимний период», — отмечает Людмила Потемкина, главный диетолог управления здравоохранения Челябинска.

К тому же рыба, как и мясо, богата белком, но переваривается гораздо легче. Судя по очередям у прилавков, к мнению диетологов южноуральцы прислушиваются. И стараются покупать качественные продукты, привезенные на прилавки прямиком с Дальнего Востока.

«Во-первых, тут есть некоторые сорта рыбы, которые в Челябинске трудно купить. И зная вкус, когда-то мы там были и ели, хочется сравнить и попробовать», — делится Александр Гончаров, покупатель.

Полюбившиеся южноуральцам муксун, белорыбица, чавыча, нельма и, конечно, осетр и лосось — всего 20 сортов красной и белой рыбы. А еще сочная дальневосточная икра, которую, кстати, сравнивают с эликсиром молодости. Ярмарка в выставочном центре «Мегаполис» будет работать по 22 января.