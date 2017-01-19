В Кишинёве водители бойкотируют заправки
Водители, недовольные повышением стоимости топлива, решили провести необычную акцию протеста.
Водители, недовольные повышением стоимости топлива, решили провести необычную акцию протеста.
Они планируют составить график и бойкотировать по очереди каждую из сетей заправок. Таким образом автолюбители надеются заставить продавцов установить адекватные цены на нефтепродукты.
Михаил Багас — один из организаторов и участников акции считает, что предельные цены, установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике, завышены: «Мы рассмотрели все предложенные идеи. Все решили поддержать инициативу, которую выдвинули ребята о бойкоте заправочных станций в связи с тем, что они поднимают цену на топливо. Недавно НАРЭ опять разрешило заправочным станциям и импортерам поднять цену на топливо.
Люди в большей степени озадачены тем, что они не понимают, как образуется цена на топливо в Молдове и почему, когда НАРЭ говорит о том, что поднялись цены на внешнем рынке на топливо, на биржах, либо понимается доллар, когда все стоит на том же месте в Молдове
План и детали акции обсуждали в социальных сетях. «Путем опроса. Опросили около 1100 людей в социальных сетях, о том, какой метод будет самым действенный. Сегодня решили бойкотировать одну из сетей автозаправок, она была выбрана. А чтобы никто не почувствовать
Организаторы бойкота признают, что не все водители оптимистично оценивают его перспективы. Впрочем, большинство согласны с тем, что цены на топливо слишком высоки.
«Сроки мы пока решаем. Это будет от недели до месяца. Многие с пессимизмом относятся к такой идее, говорят, что необходимо большее количество людей. Сегодня к акции присоединилось около 3 тысяч человек. Думаю, что в течение некоторого времени у нас будет тысяч 10−15», — заключил Михай Багас.