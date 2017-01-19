В Кишинёве водители бойкотируют заправки

Михаил Багас — один из организаторов и участников акции считает, что предельные цены, установленные Национальным агентством по регулированию в энергетике, завышены: «Мы рассмотрели все предложенные идеи. Все решили поддержать инициативу, которую выдвинули ребята о бойкоте заправочных станций в связи с тем, что они поднимают цену на топливо. Недавно НАРЭ опять разрешило заправочным станциям и импортерам поднять цену на топливо.

Люди в большей степени озадачены тем, что они не понимают, как образуется цена на топливо в Молдове и почему, когда НАРЭ говорит о том, что поднялись цены на внешнем рынке на топливо, на биржах, либо понимается доллар, когда все стоит на том же месте в Молдове почему-то поднимаются цены".

План и детали акции обсуждали в социальных сетях. «Путем опроса. Опросили около 1100 людей в социальных сетях, о том, какой метод будет самым действенный. Сегодня решили бойкотировать одну из сетей автозаправок, она была выбрана. А чтобы никто не почувствовать какую-то ангажированность к одной или другой заправке мы провели опрос. Из 1100 людей 600 проголосовали именно за эту сеть АЗС», — отметил Михаил Багас.

Организаторы бойкота признают, что не все водители оптимистично оценивают его перспективы. Впрочем, большинство согласны с тем, что цены на топливо слишком высоки.

«Сроки мы пока решаем. Это будет от недели до месяца. Многие с пессимизмом относятся к такой идее, говорят, что необходимо большее количество людей. Сегодня к акции присоединилось около 3 тысяч человек. Думаю, что в течение некоторого времени у нас будет тысяч 10−15», — заключил Михай Багас.