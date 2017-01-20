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11:05 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже откроется выставка о судьбе советских военнопленных в Германии

В конференц-зале ВИВТ (улица Ленина 73а, аудитория 306) состоится круглый стол «Советские военнопленные в Германии 1941−1945. Плен и возвращение».

Экспозиция «Советские военнопленные в Германии 1941−1945. Плен и возвращение» откроется в выставочном зале на Пушкинской, 7 в 15:00 понедельника, 23 января. Выставка проработает до 10 февраля включительно, сообщила пресс-служба мэрии.

Организаторами выставки стали городское управление культуры, организация «Kontakte — Контакты» (Берлин), Российский фонд «Историческая память» (Москва), региональный центр устной истории Воронежского института высоких технологий (ВИВТ) и Воронежское отделение Союза художников России.

На следующий день после открытия выставки, 24 января, в 15:00 в конференц-зале ВИВТ (улица Ленина 73а, аудитория 306) начнется круглый стол «Советские военнопленные в Германии 1941−1945. Плен и возвращение». Во встрече примут участие куратор и автор текстов выставки Дмитрий Стратиевский (ФРГ), руководитель фонда «Историческая память» Александр Дюков (Москва), ведущий научный сотрудник института всеобщей истории РАН Алексей Филитов, а также сотрудники Центра цифровых систем Свободного университета в Берлине.

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