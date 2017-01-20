В Воронеже откроется выставка о судьбе советских военнопленных в Германии

Экспозиция «Советские военнопленные в Германии 1941−1945. Плен и возвращение» откроется в выставочном зале на Пушкинской, 7 в 15:00 понедельника, 23 января. Выставка проработает до 10 февраля включительно, сообщила пресс-служба мэрии.

Организаторами выставки стали городское управление культуры, организация «Kontakte — Контакты» (Берлин), Российский фонд «Историческая память» (Москва), региональный центр устной истории Воронежского института высоких технологий (ВИВТ) и Воронежское отделение Союза художников России.