Баян Максаткызы опубликовала отрывок из новой книги

«Я очнулась в больнице. Не сразу смогла вспомнить, осознать, где я, почему здесь, почему так больно. Кажется, мне сделал больно кто-то близкий? Голова никак не желала проясняться, но отчего-то хотелось плакать. И вдруг я вспомнила — ведь что-то похожее в моей жизни уже было! Я очнулась в незнакомом месте, мне было больно, я понимала, что боль эта — от близкого человека. И хотелось плакать. И я разревелась — громко, в голос. Точно. Мне тогда было семь, и я за каких-то полчаса лишилась всех своих зубов… Нет, так ничего не понятно. Начну с начала…», — такими строчками из автобиографичной книги интригует Баян Максаткызы своих подписчиков в Instagram.

Судя по опубликованным строкам, медиадива собирается раскрыть трагичные истории из своей жизни, откровенно рассказать о трудностях и боли, которые она переживала не только в зрелом возрасте.

Ожидается, что в книге женщина расскажет о взаимоотношениях с мужем Бахытбеком Есентаевым, который предстал перед судом за избиение и покушение на убийство.

«Тогда я совсем не знала, что меня ждёт. Наивная девочка Баян, чистая, добрая девочка. Кто ты сейчас? Через что прошла, что знаешь, что умеешь, о чем думаешь? Решила поделиться с вами о многом. Очень скоро в свет выйдет книга. Мне есть, о чем вам рассказать…», — написала ранее Максаткызы.

Напомним, 10 июня 2016 года СМИ стало известно, что женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями, где ее прооперировали. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Подозреваемым в нападении был ее муж Бахытбек Есентаев.

Спустя три месяца после случившегося Баян рассказала о страшном избиении мужем и объявила о разводе. 13 ноября суд вынес приговор Бахытбеку Есентаеву — 9 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в покушении на убийство. В своем последнем слове Есентаев не признал свою вину и заявил, что не хотел убивать жену.

На днях стало известно, что известный бизнесмен Турсенгали Алагузов признал отношения с Баян, опубликовав на своей странице в соцсетях, совместное фото.