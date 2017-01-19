Баян Максаткызы опубликовала отрывок из новой книги
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный продюсер, актриса Баян Максаткызы (Есентаева) представила отрывок из книги, создание которой она анонсировала еще в ноябре.
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Известный продюсер, актриса Баян Максаткызы (Есентаева) представила отрывок из книги, создание которой она анонсировала еще в ноябре.
Судя по опубликованным строкам, медиадива собирается раскрыть трагичные истории из своей жизни, откровенно рассказать о трудностях и боли, которые она переживала не только в зрелом возрасте.
«Я очнулась в больнице. Не сразу смогла вспомнить, осознать, где я, почему здесь, почему так больно. Кажется, мне сделал больно
Ожидается, что в книге женщина расскажет о взаимоотношениях с мужем Бахытбеком Есентаевым, который предстал перед судом за избиение и покушение на убийство.
«Тогда я совсем не знала, что меня ждёт. Наивная девочка Баян, чистая, добрая девочка. Кто ты сейчас? Через что прошла, что знаешь, что умеешь, о чем думаешь? Решила поделиться с вами о многом. Очень скоро в свет выйдет книга. Мне есть, о чем вам рассказать…», — написала ранее Максаткызы.
Напомним, 10 июня 2016 года СМИ стало известно, что женщину доставили в больницу с ножевыми ранениями, где ее прооперировали. Ее состояние оценивалось как тяжелое. Подозреваемым в нападении был ее муж Бахытбек Есентаев.
Спустя три месяца после случившегося Баян рассказала о страшном избиении мужем и объявила о разводе. 13 ноября суд вынес приговор Бахытбеку Есентаеву — 9 лет колонии строгого режима. Он был признан виновным в покушении на убийство. В своем последнем слове Есентаев не признал свою вину и заявил, что не хотел убивать жену.
На днях стало известно, что известный бизнесмен Турсенгали Алагузов признал отношения с Баян, опубликовав на своей странице в соцсетях, совместное фото.