Осужденный отказался от амнистии в Атырау

«Исатайским районным судом Атырауской области рассмотрено представление районной пробационной службы о сокращении неотбытой части срока наказания осужденного Е. Канатова на основании Закона РК «Об амнистии». Ранее приговором этого же суда Канатов был признан виновным в совершении грабежа и ему было назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 года.

До окончания отбытия срока наказания осталось 5 месяцев. На судебном заседании Канатов отказался в применении к нему амнистии. В суде ходатайство осужденного было принято во внимание, поэтому постановлением суда ему отказано в удовлетворении представления пробационной службы об амнистии", — сообщает пресс-служба Исатайского районного суда Атырауской области.