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22:27 (мск), источник: Ipress.ua

В Киеве националисты забросали камнями стражей порядка, которые мешали жечь шины

Представители «Организации украинских националистов», «Правого сектора» и «Белого молота», которые проводили в центре Киева марш в память о событиях Революции достоинства, устроили драку с сотрудниками правоохранительных органов.

Источник: Ipress.ua

На пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского, где на Крещение в 2014 году участники революции жгли покрышки с целью помешать продвижению силовиков, националисты, которые шли колонной, начали посреди дороги поливать бензином принесенные ими автомобильные покрышки, пишет «Интерфакс-Украина».

В это время со стороны стадиона им. Лобановского двинулась колонна правоохранителей, которая оперативно помешала их планам.

В ответ на это националисты бросили покрышки и с криками «Ганьба» начали бросать в стражей порядка камни, палки и петарды.

После непродолжительного столкновения, стороны разошлись на некоторое расстояние.

Напомним, ровно три года назад 19 января началось обострение противостояния на улице Грушевского в Киеве, получившее название «Вогнехреща» или «Кровавого Крещения».

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