В Одесской области могут быть установлены блокпосты — спецкор
В эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что на некоторые территории Одесской области будет ограничен въезд.
В эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что на некоторые территории Одесской области будет ограничен въезд.
КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. На юге Украины стартовали учения
Подробнее о начале учений рассказал в эфире радиостанции «Голос Столицы» корреспондент из Одессы Александр Тарасенко.
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Ранее сообщалось, что Верховная Рада в четверг одобрила решение президента Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.