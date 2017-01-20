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01:16 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Одесской области могут быть установлены блокпосты — спецкор

В эфире радиостанции Голос Столицы корреспондент из Одессы Александр Тарасенко сообщил, что на некоторые территории Одесской области будет ограничен въезд.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 19 янв — РИА Новости Украина. На юге Украины стартовали учения Военно-морских сил ВСУ. Они проходят на территории Одесской и Николаевской областей в рамках комплекса учений с боевой готовности органов военного управления и воинских частей. Граждан просят не беспокоиться и с пониманием отнестись к некоторым неудобствам.

Подробнее о начале учений рассказал в эфире радиостанции «Голос Столицы» корреспондент из Одессы Александр Тарасенко.

«По сообщению пресс-службы ВМС, жители области особо не ощутят эти учения. Но, возможно, будет видна на улицах техника. Особенно передвижения крупных колонн, БТРов, возможно, даже танков. Пока что в городе ничего такого не замечено. Но нужно быть готовыми к тому, что будут даже блокпосты установлены, и въезд на некоторые территории будет ограничен. Куда именно, не уточняется, и где именно, также информация эта пока что не предоставляется. Учения более-менее закрытые», — сообщает спецкор.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада в четверг одобрила решение президента Петра Порошенко о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

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