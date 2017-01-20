Жители Хабаровского края смогут подать заявление на получение «дальневосточного гектара» в МФЦ
В Хабаровском крае заявление на получение «дальневосточного гектара» можно будет подать в многофункциональных центрах.
В Хабаровском крае заявление на получение «дальневосточного гектара» можно будет подать в многофункциональных центрах.
Такая работа будет проводиться с 1 февраля 2017 года. В МФЦ оборудуют рабочие места с доступом в федеральную информационную систему. С их помощью заявители смогут самостоятельно предоставить необходимые документы.
Специалисты МФЦ ответят на вопросы заявителей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
Напомним, с 1 октября жители региона могут получить гектар в любом районе Хабаровского края.