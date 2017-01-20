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03:20 (мск), источник: Губерния онлайн

Жители Хабаровского края смогут подать заявление на получение «дальневосточного гектара» в МФЦ

В Хабаровском крае заявление на получение «дальневосточного гектара» можно будет подать в многофункциональных центрах.

Такая работа будет проводиться с 1 февраля 2017 года. В МФЦ оборудуют рабочие места с доступом в федеральную информационную систему. С их помощью заявители смогут самостоятельно предоставить необходимые документы.

Специалисты МФЦ ответят на вопросы заявителей, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу министерства экономического развития края.

Напомним, с 1 октября жители региона могут получить гектар в любом районе Хабаровского края.

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