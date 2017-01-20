Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака

По данным телеканала, он скончался 19 января у себя дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) от рака. О месте и времени похорон не сообщается.

Известность Ферреру принесло участие в популярных сериалах, таких как «C.S.I. Место преступления», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Обмани меня», «Медиум», «Байки из склепа» и другие. Одна из самых известных его ролей — агент ФБР Альберт Розенфельд в культовом многосерийном фильме режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», премьера нового сезона которого намечена на 21 мая.