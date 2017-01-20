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03:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака

Американский актер Мигель Феррер (Miguel Ferrer) умер на 62-м году жизни. Об этом в ночь на пятницу, 20 января, передает ABC.

Источник: AP 2016

По данным телеканала, он скончался 19 января у себя дома в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) от рака. О месте и времени похорон не сообщается.

Известность Ферреру принесло участие в популярных сериалах, таких как «C.S.I. Место преступления», «Морская полиция: Лос-Анджелес», «Обмани меня», «Медиум», «Байки из склепа» и другие. Одна из самых известных его ролей — агент ФБР Альберт Розенфельд в культовом многосерийном фильме режиссера Дэвида Линча «Твин Пикс», премьера нового сезона которого намечена на 21 мая.

Мигель Феррер родился 7 февраля 1955 года в городе Санта-Моника, (штат Калифорния, США). Он был старшим из пяти детей в семье выходца их Пуэрто-Рико, обладателя престижной кинопремии «Оскар» актера Хосе Феррера и эстрадной певицы Розмари Клуни. Мигель Феррер также являлся двоюродным братом знаменитого американского киноартиста Джорджа Клуни.

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