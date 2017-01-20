Приморские ученые отправятся в исследовательскую экспедицию в Арктику
Она оценит распространение вечной мерзлоты на шельфовом участке недр.
Она оценит распространение вечной мерзлоты на шельфовом участке недр.
Владивосток, 20 января, PrimaMedia.
Группа исследователей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начала подготовку к экспедиции в район Хатангского залива моря Лаптевых. На Арктическом побережье ученым Инженерной школы в интересах нефтяной компании «Роснефть» предстоит исследовать и оценить распространение вечной мерзлоты на шельфовом участке недр. Экспедиция будет проходить в
Как рассказал директор Инженерной школы Александр Беккер, специалисты займутся изучением геокриологических условий на подводных участках арктического шельфа. Это необходимо для разведки и реализации начальной стадии освоения нового месторождения в
«В Дальневосточном федеральном университете накоплен большой опыт научных исследований и технологических разработок в области освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе. Некоторые из них уже внедрены на объектах в Охотском море, ледовая обстановка которого очень схожа с Арктикой», — отметил Александр Беккер.
Планируется, что в экспедицию отправятся 10 человек. Основу научной группы составят геологи, специалисты по мерзлым грунтам и шельфовому строительству ДВФУ, к которым присоединятся коллеги из Московского госуниверситета имени М. В. Ломоносова и исследовательских центров нефтяной компании.
На месте ученые непосредственно со льда проведут
По оценке Александра Беккера, на разных стадиях исследования будет задействовано порядка 100 сотрудников и аспирантов университета и партнерских организаций.
Отметим, что Дальневосточный федеральный университет и нефтяная компания «Роснефть» являются базовыми партнерами в области подготовки квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли и проведения научных исследований. С 2014 года в ДВФУ в рамках Программы повышения конкурентоспособности (Проект 5−100) реализуется масштабный проект «Арктика». Он направлен на создание центра превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, способного оказывать полное инжиниринговое и научное сопровождение проектов на шельфе арктических и субарктических морей.