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03:22 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморские ученые отправятся в исследовательскую экспедицию в Арктику

Она оценит распространение вечной мерзлоты на шельфовом участке недр.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 20 января, PrimaMedia.

Группа исследователей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) начала подготовку к экспедиции в район Хатангского залива моря Лаптевых. На Арктическом побережье ученым Инженерной школы в интересах нефтяной компании «Роснефть» предстоит исследовать и оценить распространение вечной мерзлоты на шельфовом участке недр. Экспедиция будет проходить в марте-апреле 2017 года, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе ДВФУ.

Как рассказал директор Инженерной школы Александр Беккер, специалисты займутся изучением геокриологических условий на подводных участках арктического шельфа. Это необходимо для разведки и реализации начальной стадии освоения нового месторождения в юго-западном районе моря Лаптевых. Полученные результаты помогут определить условия работы для поисково-разведочного бурения и дальнейшего обустройства месторождения, будут использоваться при проектировании морской инфраструктуры и системы транспортировки углеводородов.

«В Дальневосточном федеральном университете накоплен большой опыт научных исследований и технологических разработок в области освоения месторождений нефти и газа на континентальном шельфе. Некоторые из них уже внедрены на объектах в Охотском море, ледовая обстановка которого очень схожа с Арктикой», — отметил Александр Беккер.

Планируется, что в экспедицию отправятся 10 человек. Основу научной группы составят геологи, специалисты по мерзлым грунтам и шельфовому строительству ДВФУ, к которым присоединятся коллеги из Московского госуниверситета имени М. В. Ломоносова и исследовательских центров нефтяной компании.

На месте ученые непосредственно со льда проведут инженерно-геологическое бурение скважин, в ходе которого отберут порядка тысячи образцов грунта. Часть исследований будет проводиться в полевых условиях, но для более детального анализа полученный материал передадут в лаборатории университета и партнеров. Под описание попадут основные характеристики мерзлых грунтов (распространение, формирование, залегание, температура, состав, свойства, строение), а также особенности криогенных процессов в этом районе.

По оценке Александра Беккера, на разных стадиях исследования будет задействовано порядка 100 сотрудников и аспирантов университета и партнерских организаций.

Отметим, что Дальневосточный федеральный университет и нефтяная компания «Роснефть» являются базовыми партнерами в области подготовки квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли и проведения научных исследований. С 2014 года в ДВФУ в рамках Программы повышения конкурентоспособности (Проект 5−100) реализуется масштабный проект «Арктика». Он направлен на создание центра превосходства в области арктических технологий освоения ресурсов Мирового океана, способного оказывать полное инжиниринговое и научное сопровождение проектов на шельфе арктических и субарктических морей.

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