Крещенские купания во Владивостоке закончились конфликтом с нетрезвым спасателем
Полиция проводит проверку.
Полиция проводит проверку.
Во время крещенских купаний во Владивостоке в ночь с 18 на 19 января произошел конфликт между девушкой, желающей окунуться в иордань, и сотрудником спасательной службы, сообщает РИА VladNews.
Сообщается, что от спасателя исходит запах алкоголя и мужчина вел себя
Как сообщили в МВД России по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews, девушка написала заявление в полицию о неподобающем поведении спасателя. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.