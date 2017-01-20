Крещенские купания во Владивостоке закончились конфликтом с нетрезвым спасателем

Во время крещенских купаний во Владивостоке в ночь с 18 на 19 января произошел конфликт между девушкой, желающей окунуться в иордань, и сотрудником спасательной службы, сообщает РИА VladNews.

Сообщается, что от спасателя исходит запах алкоголя и мужчина вел себя по-хамски. Мужчина подошел к 19-летней жительнице Владивостока и буквально в приказном тоне настаивал вернуться в палатку, получив отказ, он схватил ее за шею и грубо втолкнул во внутрь.

Как сообщили в МВД России по городу Владивостоку корреспонденту РИА VladNews, девушка написала заявление в полицию о неподобающем поведении спасателя. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, все обстоятельства происшествия устанавливаются.