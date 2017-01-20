Ещё три ледовых переправы открыты в Иркутской области

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в Иркутской области сейчас действует 34 транспортные переправы, четыре пеших перехода по льду и 41 место для подледного лова рыбы.

В Тайшетском районе на реке Чуне в 20 км от пос. Тамчет открылась технологическая ледовая переправа «Куюмба-Тайшет» грузоподъемностью 60 тонн. Она, в первую очередь, предназначена для обслуживания магистрального нефтепровода в Тайшетском районе. В Черемховском районе на реке Большая Белая на трассе «Новосибирск-Иркутск» — Бельск — Поморы открылась ледовая переправа для автомобилей весом не более 10 тонн. В Балаганском районе ледовая дорога, протяженностью 5,6 км соединила Залари и Жигаловский район.