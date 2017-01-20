Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
В центре Москвы расстреляли водителя Lexus
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Мать изъятых из семьи 10 приемных детей намерена вернуть их через суд
Известный российский актер внезапно умер в 37 лет (видео)
Массовую драку в самолете сняли на видео
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
Балерина plus-size прославилась в Сети благодаря танцам
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
22Вечное сияние Джима Керри
10«Бегущий огонь»
1645-летие Константина Хабенского
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
04:33 (мск), источник: Baikal-info.ru

Ещё три ледовых переправы открыты в Иркутской области

Ещё три ледовых переправы открыты в Иркутской области в Тайшетском, Черемховском и Балаганском районах 19 января 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, в Иркутской области сейчас действует 34 транспортные переправы, четыре пеших перехода по льду и 41 место для подледного лова рыбы.

В Тайшетском районе на реке Чуне в 20 км от пос. Тамчет открылась технологическая ледовая переправа «Куюмба-Тайшет» грузоподъемностью 60 тонн. Она, в первую очередь, предназначена для обслуживания магистрального нефтепровода в Тайшетском районе. В Черемховском районе на реке Большая Белая на трассе «Новосибирск-Иркутск» — Бельск — Поморы открылась ледовая переправа для автомобилей весом не более 10 тонн. В Балаганском районе ледовая дорога, протяженностью 5,6 км соединила Залари и Жигаловский район.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Минобороны планирует вывести из эксплуатации самолеты Ту-154
Африканские страны приостановили военную операцию в Гамбии
CNN смоделировал сценарий убийства Трампа на инаугурации
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Снежная лавина накрыла отель в Италии: найдены трое погибших
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Площади квартир в России будут уменьшаться
Названа цена самого дорогого дома России
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Как оформить прямоугольную комнату: 13 примеров
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь