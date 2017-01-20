Ещё три ледовых переправы открыты в Иркутской области
Ещё три ледовых переправы открыты в Иркутской области в Тайшетском, Черемховском и Балаганском районах 19 января 2017 года.
Ещё три ледовых переправы открыты в Иркутской области в Тайшетском, Черемховском и Балаганском районах 19 января 2017 года.
Как сообщает
В Тайшетском районе на реке Чуне в 20 км от пос. Тамчет открылась технологическая ледовая переправа «Куюмба-Тайшет» грузоподъемностью 60 тонн. Она, в первую очередь, предназначена для обслуживания магистрального нефтепровода в Тайшетском районе. В Черемховском районе на реке Большая Белая на трассе «Новосибирск-Иркутск» — Бельск — Поморы открылась ледовая переправа для автомобилей весом не более 10 тонн. В Балаганском районе ледовая дорога, протяженностью 5,6 км соединила Залари и Жигаловский район.