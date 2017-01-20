Новогодние украшения уберут с улиц Хабаровска в ближайшие недели

Новогодние атрибуты в скором времени исчезнут с хабаровских улиц. К демонтажу украшений приступят 23 января, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на «Хабаровские вести».

«Все работы завершим примерно к 10 февраля. А уже через несколько дней приступим к подготовке к Дню защитника отечества», — рассказал начальник городского отдела наружной рекламы и регистрации информационных конструкций Василий Аристов.

Первые плакаты с поздравлениями с Днем защитника отечества появится в краевой столице 15 февраля.

Также в середине февраля с повышением температуры воздуха начнется демонтаж новогодних городков.