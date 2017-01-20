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04:40 (мск), источник: VLADNEWS

Похолодание во Владивостоке продолжается

Осадков не ожидается.

Источник: VLADNEWS

В Приморье за последние сутки заметно понизилась температура воздуха, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду.ру.

Температура воздуха понизилась на 3−12 градусов.

Вчера, 19 января, в некоторых районах Приморья прошел слабый снег. Во Владивостоке было солнечно, без осадков.

Сегодня, 2 л января, в крае местами сохранится небольшой снег. Ветер северный умеренный. Минимальная температура ночью −15…−24 °C, при прояснениях воздух выхолодится до −25…−30 °C, на юго-востоке и на побережье −8…−13 °C. Максимальная днем −9…−14 °C, на побережье −2…−8 °C.

Во Владивостоке сегодня переменная облачность, без осадков. Ветер северный, северо-западный утром и днём сильный. Температура воздуха к утру понизится до −12…−14 °C, день прохладный, −9…−11 °C.

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