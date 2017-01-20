Дикая лиса вышла на улицы Владивостока (видео)

Лиса бежала под дорожной развязкой, прямо возле трассы. Заметив людей, она испугалась и начала метаться, после чего скрылась во дворе одного из домов.

В сети видео с животным обрело популярность. Многие комментаторы жалеют лесную гостью, предполагая, что зверь вышел в город в поисках пищи.