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04:57 (мск), источник: ДЕЙТА

Дикая лиса вышла на улицы Владивостока (видео)

Сегодня ночью в районе площади Баляева жители Владивостока заметили дикую лису, сообщает ИА «Дейта». Очевидцы засняли животное на телефон.

Лиса бежала под дорожной развязкой, прямо возле трассы. Заметив людей, она испугалась и начала метаться, после чего скрылась во дворе одного из домов.

В сети видео с животным обрело популярность. Многие комментаторы жалеют лесную гостью, предполагая, что зверь вышел в город в поисках пищи.

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