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05:54 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Синоптики пообещали красноярцам потепление до -3°C

Теплая погода продержится в городе до конца рабочей недели.

В Красноярске на предстоящих выходных ожидается резкое потепление. По данным портала Gismeteo.ru, пятница, 20 января, станет последним холодным днем недели. В этот день температура воздуха опустится до -23°C. Ближе к вечеру потеплеет до -15°C. В первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, до 3 м/с.

В субботу, 21 января, станет еще теплее. Столбики термометров в этот день опустятся до −3…−6°C. Утром метеорологи обещают небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/c.

В воскресенье, 22 января, ожидается теплая, но ветреная погода. Температура воздуха будет держаться на отметке −3…−5°C. Ветер сменит свое направление на северо-западное и будет дуть со скоростью до 5 м/c.

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