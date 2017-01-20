Синоптики пообещали красноярцам потепление до -3°C

В Красноярске на предстоящих выходных ожидается резкое потепление. По данным портала Gismeteo.ru, пятница, 20 января, станет последним холодным днем недели. В этот день температура воздуха опустится до -23°C. Ближе к вечеру потеплеет до -15°C. В первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер юго-западный, до 3 м/с.

В субботу, 21 января, станет еще теплее. Столбики термометров в этот день опустятся до −3…−6°C. Утром метеорологи обещают небольшой снег. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью до 4 м/c.