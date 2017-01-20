Синоптики пообещали красноярцам потепление до -3°C
Теплая погода продержится в городе до конца рабочей недели.
Теплая погода продержится в городе до конца рабочей недели.
В Красноярске на предстоящих выходных ожидается резкое потепление. По данным портала Gismeteo.ru, пятница, 20 января, станет последним холодным днем недели. В этот день температура воздуха опустится до -23°C. Ближе к вечеру потеплеет до -15°C. В первой половине дня возможен небольшой снег. Ветер
В субботу, 21 января, станет еще теплее. Столбики термометров в этот день опустятся до −3…−6°C. Утром метеорологи обещают небольшой снег.
В воскресенье, 22 января, ожидается теплая, но ветреная погода. Температура воздуха будет держаться на отметке −3…−5°C. Ветер сменит свое направление на