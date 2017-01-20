Во Владивостоке объявлен конкурс «Мисс «Луч-Энергия»
«Ассоциия «Футбольный клуб «Луч-Энергия» приглашает болельщиц принять участие в конкурсе «Мисс «Луч-Энергия» сезона 2016/2017гг.
«Ассоциия «Футбольный клуб «Луч-Энергия» приглашает болельщиц принять участие в конкурсе «Мисс «Луч-Энергия» сезона 2016/2017гг.
«Ассоциия «Футбольный клуб «Луч-Энергия» приглашает болельщиц принять участие в конкурсе «Мисс «Луч-Энергия» сезона 2016/2017гг, сообщают «Вести Приморье» со ссылкой на сайт fcle.ru.
Все желающие принять участие в конкурсе должны начиная с 20 января до 10 февраля включительно прислать заполненную заявку и фотографии на участие в конкурсе по адресу fcluch@mail.ru с пометкой «Мисс «Луч-Энергия» (Котову О. П.).
По итогу присланных заявок будет сформирован состав участниц, за которых можно будет проголосовать ресурсах клуба в социальных сетях. К конкурсу допускаются
Условия участия:
— Возраст от 18 до 35 лет.
— Фанатский стаж от 1 лет.
В результате голосования c 12 по 22 февраля будут отобраны 5 финалисток, которым в следующем этапе конкурса (март) предстоит проявить себя наиболее креативно. Задание на финальный конкурс будет озвучено дополнительно. Чествование победительницы и пробившихся в финал участниц конкурса пройдет 26 марта на домашнем матче года против «Зенит-2». Победительница конкурса мисс «Луч-Энергия» получит от клуба памятный приз, а также представит наш клуб на конкурсе «Мисс ФНЛ — ФОНБЕТ»