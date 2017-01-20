Население Китая в 2016 году выросло до 1,382 миллиарда человек

В 2016 году в стране были зарегистрированы 17,86 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 12,95 на тысячу человек. За этот же год в Китае умерли 9,77 миллиона человек, а коэффициент смертности составил 7,09 на тысячу.

Естественный прирост населения составил 5,86 на тысячу человек, естественная убыль — 0,9 на тысячу.

Численность мужского населения составила 708,15 миллиона, женского — 674,56 миллиона человек. В среднем на 104,98 мужчин приходятся 100 женщин.

Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет составила 907,47 миллиона человек, то есть 65,6% от общего населения. В 2015 году этот показатель составлял 66,3%.