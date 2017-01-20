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06:05 (мск), источник: РИА Новости

Население Китая в 2016 году выросло до 1,382 миллиарда человек

ПЕКИН, 20 янв — РИА Новости, Жанна Манукян. Население Китая (без учета специальных административных районов Гонконг и Макао) к концу 2016 году увеличилось на 8,09 миллиона человек и составило 1,382 миллиарда, свидетельствуют данные государственного статистического бюро Китая.

Источник: Reuters

В 2016 году в стране были зарегистрированы 17,86 миллиона новорожденных, а коэффициент рождаемости составил 12,95 на тысячу человек. За этот же год в Китае умерли 9,77 миллиона человек, а коэффициент смертности составил 7,09 на тысячу.

Естественный прирост населения составил 5,86 на тысячу человек, естественная убыль — 0,9 на тысячу.

Численность мужского населения составила 708,15 миллиона, женского — 674,56 миллиона человек. В среднем на 104,98 мужчин приходятся 100 женщин.

Общая численность трудоспособного населения в возрасте от 16 до 59 лет составила 907,47 миллиона человек, то есть 65,6% от общего населения. В 2015 году этот показатель составлял 66,3%.

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На конец 2016 года в Китае насчитывалось 230,86 миллиона жителей старше 60 лет, или 16,7% от общего населения. Количество людей старше 65 лет со 143 миллионов увеличилось до 150,03 миллиона, что составляет 10,8% населения.

Городское население за год увеличилось на 21,82 миллиона и составило 792,98 миллиона человек, а сельское сократилось на 13,73 миллиона и составило 589,73 миллиона человек. Доля городского населения увеличилась с 56,1% до 57,35%.

Кроме того, общее количество рабочих мигрантов сократилось на 1,71 миллиона до 245 миллионов человек.

На конец 2016 года обще количество занятых жителей Китая составило 776,03 миллиона человека, из них занятых в городской местности — 404 миллиона.

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