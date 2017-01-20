Байкальский экологический водный форум пройдёт в сентябре 2017 года

Об этом 19 января сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии области Андрея Крючкова. По его словам, на форуме обсудят широкий круг вопросов, в том числе развитие туризма в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Отдельной темой для обсуждения станет строительство очистных сооружений с технологиями, позволяющими очищать сточные и канализационные воды до степени безопасной для эко- и биосистемы Байкала.

По словам Андрея Крючкова, антропогенная нагрузка на побережье и акваторию Байкала растёт с каждым годом, приходится думать над решением многих задач экологического и инфраструктурного плана. «Это и строительство очистных сооружений, и очистка от мусора береговой полосы озера Байкал, и сбор и очистка нефтесодержащих и сточных вод курсирующих по Байкалу судов, и вопросы, касающиеся неорганизованного туризма. Поэтому мы планируем приглашать регионы, которые уже сейчас подвержены массовому туризму, связанному с водными объектами, например, Сочи, Крым», — рассказал он.

В правительстве области по поручению губернатора Сергея Левченко формируют рабочую группу по подготовке и проведению Байкальского экологического водного форума. Он будет приурочен к Году экологии в России и 80-летию Иркутской области. «Мы хотим, чтобы форум был действенным, чтобы его итоги стали конкретными поводами для их реализации в жизнь», — подчеркнул Андрей Крючков.