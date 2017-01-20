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10:27 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на базе школы № 57 состоится форум образовательных инициатив

На форуме будет проведена общественная экспертиза проектов, имеющих социально-образовательное значение для Самары.

В среду, 25 января, в 11.00 на базе школы № 57 пройдёт Форум образовательных инициатив, где будут представлены итоги работы проектных площадок в 2016 году, в котором примут участие специалисты городского департамента образования, педагогические работники образовательных учреждений и ВУЗов Самары сообщает администрация областного центра.

Городские проектные площадки, деятельность которых направлена на реализацию проектов, имеющих социально-образовательное значение, ведут работу на базе образовательных учреждений Самары с 2014 года.

В 2016 году работали 37 проектных площадок в рамках реализации Стратегии комплексного развития Самары на период до 2025 года и 16 проектных площадок по методическому сопровождению образовательной деятельности.

В ходе форума пройдут стендовые презентации проектов, круглые столы по темам образовательных инициатив и пленарное заседание с подведением итогов работы. Участники форума проведут общественную экспертизу реализованных проектов, лучшие из них будут отмечены дипломами и ценными подарками.

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