Снег, метель и до минус 6 градусов ожидаются в столичном регионе
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в Московском регионе облачность, местами умеренный снег, метель и гололедицу.
МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в Московском регионе облачность, местами умеренный снег, метель и гололедицу.
«Температура воздуха в Москве составит минус 1- минус 3 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный,
Ночью — облачно с прояснениями, местами вновь небольшой снег и метель. На дорогах — скользко. В Москве столбики термометров покажут минус 8 — минус 10 градусов ниже нуля, в Подмосковье воздух остынет до 8−13 градусов мороза. Ветер