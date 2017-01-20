Снег, метель и до минус 6 градусов ожидаются в столичном регионе

Ночью — облачно с прояснениями, местами вновь небольшой снег и метель. На дорогах — скользко. В Москве столбики термометров покажут минус 8 — минус 10 градусов ниже нуля, в Подмосковье воздух остынет до 8−13 градусов мороза. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Днем в субботу характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями. Местами — небольшой снег, метель и гололедица. В Москве будет 3−5 градусов мороза, по области — от минус 3 до минус 8 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.