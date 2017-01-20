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06:18 (мск), источник: ТАСС

Снег, метель и до минус 6 градусов ожидаются в столичном регионе

МОСКВА, 20 января. /ТАСС/. Синоптики Росгидромета прогнозируют сегодня в Московском регионе облачность, местами умеренный снег, метель и гололедицу.

Источник: РИА "Новости"

«Температура воздуха в Москве составит минус 1- минус 3 градуса, по области будет от 1 до 6 градусов мороза», — уточнил представитель метеослужбы. Ветер западный, северо-западный 7−12 м/с, местами порывы 13−18 м/с.

Москва, 20 января
Прогноз на 14 дней
-4°
Днем облачно
-3°
Ночью дымка

Ночью — облачно с прояснениями, местами вновь небольшой снег и метель. На дорогах — скользко. В Москве столбики термометров покажут минус 8 — минус 10 градусов ниже нуля, в Подмосковье воздух остынет до 8−13 градусов мороза. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с. Днем в субботу характер погоды не изменится — будет облачно с прояснениями. Местами — небольшой снег, метель и гололедица. В Москве будет 3−5 градусов мороза, по области — от минус 3 до минус 8 градусов. Ветер северо-западный 5−10 м/с, местами порывы 12−17 м/с.

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