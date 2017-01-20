Парк пожарной техники продолжат пополнять в Приморье
В этом году в бюджете предусмотрено более 30 миллионов рублей.
В этом году в бюджете предусмотрено более 30 миллионов рублей.
Новые пожарные автомобили и спецоборудование будут приобретены за счет краевого бюджета в Приморье в этом году. Как было обозначено в ходе заседания Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни, на эти цели предусмотрено более 30 миллионов рублей, то есть столько же, сколько и в 2016 году.
В минувшем году средства были потрачены на покупку трех новых пожарных автомобилей, защитной одежды для пожарных, дыхательных аппаратов, ранцевых воздуходувок для тушения лесных пожаров.
«Это современная техника по своим
Все эти покупки проводятся в рамках краевой государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 годы».