Парк пожарной техники продолжат пополнять в Приморье

Новые пожарные автомобили и спецоборудование будут приобретены за счет краевого бюджета в Приморье в этом году. Как было обозначено в ходе заседания Общественного экспертного совета по повышению уровня безопасности жизни, на эти цели предусмотрено более 30 миллионов рублей, то есть столько же, сколько и в 2016 году.

В минувшем году средства были потрачены на покупку трех новых пожарных автомобилей, защитной одежды для пожарных, дыхательных аппаратов, ранцевых воздуходувок для тушения лесных пожаров.

«Это современная техника по своим тактико-техническим данным имеет ряд преимуществ по сравнению с другими моделями более раннего года выпуска. Новые машины к месту пожара доставляют большее количество огнетушащих веществ, что позволяет тушить пожары более продолжительное время. Кроме этого, автомобили оснащены аварийно-спасательным инструментом и оборудованием, которые могут применяться в ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий», — сообщил представитель департамента гражданской защиты Евгений Малышев.

Все эти покупки проводятся в рамках краевой государственной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Приморского края на 2013−2020 годы».