Красноярские волонтёры отправляются на Универсиаду в Алматы

Красноярские волонтёры отправляются в Казахстан для работы на XXVIII Всемирной зимней универсиаде 2017 года. Она пройдёт в Алматы с 29 января по 8 февраля. В Красноярске отобраны две группы волонтёров. В первую вошли 29 человек, которые поучаствуют в проведении непосредственно Зимней универсиады-2017. Ребят распределят по 10 направлениям. Это важный практический опыт работы на Студенческих играх. Вторая группа из 16 человек — команда шатра Зимней универсиады-2019, который будет работать на всем протяжении студенческих игр в Алматы. Их задача — знакомить гостей и участников XXVIII Всемирной зимней универсиады со следующими зимними студенческими играми, которые пройдут в Красноярске в 2019 году.

Первая группа отправляется в путь 21 января, вторая — 23 января.