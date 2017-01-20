В Кемерове ищут водителя, сбившего пешехода
ДТП произошло 18 января в 19:00 в Рудничном районе.
ДТП произошло 18 января в 19:00 в Рудничном районе.
В столице Кузбасса сбили женщину, водитель скрылся с места ДТП.
Кемеровская Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля типа «кроссовер» белого цвета. Водитель сбил женщину 1956 года рождения в Рудничном районе Кемерова. Авария произошла по адресу переулок Загорский, дом 6, женщина была травмирована. Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто владеет