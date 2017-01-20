В Кемерове ищут водителя, сбившего пешехода

В столице Кузбасса сбили женщину, водитель скрылся с места ДТП.

Кемеровская Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля типа «кроссовер» белого цвета. Водитель сбил женщину 1956 года рождения в Рудничном районе Кемерова. Авария произошла по адресу переулок Загорский, дом 6, женщина была травмирована. Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией, записями видеорегистраторов. Возможных свидетелей и очевидцев ДТП просят звонить по телефону 52−25−44 (дежурная часть ГИБДД г. Кемерово) или 02.