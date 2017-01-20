Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названа цена самого дорогого дома России
Врач скорой испортил шлагбаум, чтобы попасть к пациенту
В Киеве ответили певице РФ о ее возможности посетить похороны
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
Лондон собирает компромат на Трампа, но обвиняет в этом Москву Во всем виноваты русские! — популярный мем из соцсетей, теперь проиллюстрирован на британском ТВ
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
"Не кадр, а шедевр": фанаты о провокационном фото жены Михайлова
Самолет Путина поврежден: СМИ о последствиях
СМИ: Бейонсе и Джей Зи разводятся
16-летняя дочка Джуда Лоу стала лицом Burberry (фото)
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
10«Бегущий огонь»
18Инаугурации прошлого
1645-летие Константина Хабенского
06:27 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В Кемерове ищут водителя, сбившего пешехода

ДТП произошло 18 января в 19:00 в Рудничном районе.

В столице Кузбасса сбили женщину, водитель скрылся с места ДТП.

Кемеровская Госавтоинспекция разыскивает водителя автомобиля типа «кроссовер» белого цвета. Водитель сбил женщину 1956 года рождения в Рудничном районе Кемерова. Авария произошла по адресу переулок Загорский, дом 6, женщина была травмирована. Госавтоинспекция просит откликнуться всех, кто владеет какой-либо информацией, записями видеорегистраторов. Возможных свидетелей и очевидцев ДТП просят звонить по телефону 52−25−44 (дежурная часть ГИБДД г. Кемерово) или 02.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Как будем отдыхать 23 февраля?
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует вывести из эксплуатации самолеты Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
Снежная лавина накрыла отель в Италии: найдены трое погибших
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
5 актуальных трендов в оформлении прихожих
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь