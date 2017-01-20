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06:38 (мск), источник: ИА REGNUM

Сертификаты на переезд с Крайнего Севера получат 574 жителя ДФО

На их переселение в 2017 году из федерального бюджета выделен миллиард рублей.

Источник: РИА "Новости"

Регионам Дальнего Востока дадут 1,1 млрд рублей в рамках распределения в 2017 году государственных жилищных сертификатов по подпрограмме «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством». Основную часть этой суммы — 1 миллиард рублей — получат люди, покидающие районы Крайнего Севера и приравненных к нему местностей. Всего таких переселенцев на Дальнем Востоке в 2017 году будет 574, сообщает корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта правительства РФ.

Больше всего дальневосточников, покидающих благодаря поддержке государства в этом году районы Крайнего Севера, проживают в Якутии (128 человек и 233,2 млн рублей на сертификаты). Деньги на новое жильё по этому направлению также получат 104 сахалинца (189,8 млн рублей), 86 хабаровчан (156 млн рублей), 77 колымчан (140,7 млн рублей), 76 амурчан (138,4 млн рублей), 67 жителей Камчатского края (121,9 млн рублей) и 36 — Приморья (66 млн рублей).

Ещё 27,9 млн рублей направят на выдачу государственных жилищных сертификатов жителям ДФО, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на производственном объединении «Маяк», и приравненных к ним лицам. Поддержку в 11,4 млн рублей получат 5 представителей этой категории граждан из Амурской области, трём жителям Приморья полагается на эти цели 6,2 млн рублей. В Хабаровском крае, Магаданской области и Якутии сертификаты получат по одному подвергшемуся сильному радиационному воздействию гражданину.

Вынужденных переселенцев, которым дадут сертификаты на жильё, в 2017 году на Дальнем Востоке будет 8. Двое жителей Хабаровского края получат на эти цели 3,9 млн рублей, шестеро приморцев — 15,6 млн.

Кроме того, возможность переехать за счёт государства дадут также трём жителям дальневосточных закрытых территориальных образований (ЗАТО). 4 человека получат сертификаты на выезд из города Вилючинск Камчатского края (6,4 млан рублей на сертификаты), 7 — из Фокино Приморского края (12,3 млн), 1 — из недавно созданного возле космодрома «Восточный» города Циолковский в Амурской области (2,7 млн).

Всего в 2017 году в России планируется выдать 5746 государственных жилищных сертификатов на общую сумму 11,2 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года правительство РФ скорректировало список территорий Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, исключив из него часть дальневосточных территорий.

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