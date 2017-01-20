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07:48 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Что нельзя делать уральцам при гриппе и ОРВИ

Самые распространенные ошибки, которые допускают жители Среднего Урала, подхватившие вирус.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Екатеринбурге стабилизировалась. Пик ее пришелся на последнюю неделю декабря. Но медики не исключают возможности второй волны повышения заболеваемости.

В настоящее время на Среднем Урале наиболее распространен грипп А (H3N2), но обнаруживаются также вирусы гриппа А (H1N1) и гриппа B. Летальных исходов пока, к счастью, не зарегистрировано. «АиФ-Урал» предлагает топ-6 самых распространенных ошибок, которые допускают люди, заболевшие гриппом или ОРВИ. Одобрено специалистами Управления здравоохранения Екатеринбурга.

Что категорически нельзя делать при гриппе и ОРВИ:

Выходить «в люди». При появлении первых симптомов гриппа или ОРВИ необходимо остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Продолжая активную «публичную» жизнь вы рискуете усугубить течение заболевания. Кроме того, подвергаете риску заражения окружающих людей — вирусные инфекции передаются воздушно-капельным путем, и легко распространяются особенно в закрытых помещениях.

Заниматься самолечением. Только врач способен объективно оценить ваше состояние и назначить адекватное лечение. Грипп коварен. Во-первых, при неправильном лечении он может спровоцировать обострение имеющихся хронических заболеваний. Во-вторых, «выдать» серьезные осложнения, в первую очередь пневмонию.

Принимать антибиотики. К сожалению, многие уральцы при любом недомогании назначают себе антибиотики. Между тем, возбудитель гриппа и ОРВИ — вирусы, против которых антибиотики бессильны. От бездумного приема антибиотиков при вирусной инфекции толку не будет, зато иммунная система может ослабеть, в результате чего вирусы получат возможность активнее размножаться. Антибиотики при гриппе принимаются в том случае, когда ему сопутствует бактериальная инфекция. Но назначить их должен только врач.

Пренебрегать правилами личной и бытовой гигиены. Грипп и ОРВИ может передаваться и контактным путем: через общую посуду, дверные ручки, клавиатуру компьютера и т. д. Поэтому и для профилактики вирусных инфекций, и во время болезни нужно как можно чаще тщательно мыть руки. В противном случае вы подвергаете риску заражения остальных домочадцев.

Если в доме есть заболевший, нужно регулярно проветривать помещение и производить в нем влажную уборку.

Греться, париться в бане. Терапевтический и закаливающий эффект бани бесспорен. Но только не во время гриппа или ОРВИ, которые как правило, сопровождаются повышением температуры тела. В жаркой среде вирусы размножаются активнее. Это, во-первых. А, во-вторых, в бане изрядно увеличивается нагрузка на сердце и сосуды.

Принимать алкоголь. Утверждение, что водка — универсальное лекарство не более чем миф. Спиртные напитки ослабляют иммунную систему, которая во время вашей болезни борется с вирусами. Кроме того, алкоголь вызывает обезвоживание и тормозит работу выделительной системы. А вирусы и токсины выводятся из организма с мочой и потом, поэтому врачи и рекомендуют во время ОРВИ или гриппа пить больше жидкости. Безалкогольной! Нельзя сбрасывать со счетов и то, что алкоголь несовместим со многими лекарственными препаратами.

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