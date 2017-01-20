Земле предрекли катастрофическое повышение уровня Мирового океана

Специалисты показали, что температура поверхности Мирового океана в последний крупный межледниковый (эемский) период, около 116−129 тысяч лет назад, почти совпадала с современным значением этого параметра. Между тем примерно в то же время уровень моря был выше его современного значения на шесть-девять метров.

Оказалось, что в самом начале межледникового периода, примерно 129 тысяч лет назад, уровень Мирового океана был близок к его значению в 1870—1889 годы.

Затем, около 125 тысяч лет назад, средняя температура поверхности моря выросла на примерно 0,5 градуса Цельсия и практически сравнялась с величиной этого параметра в 1995—2014 годы.

К своим выводам ученые пришли, сравнив имеющиеся данные о температуре и уровне Мирового океана в межледниковье с их современными значениями. Специалисты отмечают, что исследование поможет лучше понять то, как моря отреагируют на глобальное потепление.