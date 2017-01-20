В кольчуге пришел в школу подросток из Татарска

Когда дневная школьная суматоха позади, домашние задания выполнены, на столе юноши вместо ноутбука, тетрадей и учебников появляются инструменты и маленькие металлические кольца. Как возникла идея взяться за кусачки и проволоку?

— Вдохновили фильмы в стиле фэнтези, «Властелин Колец», — рассказывает юный мастер. — Первую кольчугу я начал делать весной, когда учился в восьмом классе. Через три месяца она была готова. Надел её на новогодний праздник в лицее.

Чем, как отметила учитель истории и обществознания лицея Ольга Викторовна Шульга, Никита тогда вызвал большой ажиотаж. Кольчугу рассматривали и учителя и ученики. Решили развивать увлечение Никиты.

Первая кольчуга была выполнена из тонкой проволоки, без рукавов. Второе изделие Никита выполнил уже из толстой проволоки, с короткими рукавами и в гораздо меньшие сроки — за три недели. Теперь эта кольчуга — не собственность Никиты. Её обладателем стал заинтересовавшийся человек. Однако вскоре коллекцию пополнило ещё одно изделие — уже с длинными рукавами. Именно в эту кольчугу, весом примерно семь килограммов, облачен наш герой на фотоснимке. К слову, плащ с капюшоном, фрагмент которого также можно рассмотреть на фото, он сшил сам.

— На изготовление этой кольчуги ушло чуть больше месяца. В день я уделяю любимому делу несколько часов. Материал беру в обычном строительном магазине, — продолжает Никита Колтышев.

Такое хобби как историческая реконструкция, изготовление стилизованной средневековой амуниции в Татарске, где живёт Никита, — диковина. Потому с единомышленниками он общается в Интернете. Здесь же черпает информацию о технике изготовления.

Изделия Никиты выполнены со стремлением к исторической достоверности, но со стилизацией — как мастер он вносит свою «ноту». Помимо кольчуг юноша пробует делать и деревянные щиты. В этом деле к исторической достоверности не стремится — пускает в ход свое воображение.

В ближайшее время увесистый результат работы юного мастера займёт место в лицейском музее истории. А Никита планирует снова приступить к кропотливому и трудоёмкому делу соединения тысяч металлических колец.