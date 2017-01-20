Праздник Крещения в Приангарье прошел без ЧП — МЧС

В праздник Крещения происшествий на водных объектах Иркутской области не произошло. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

При проведении православного праздника на контроле подразделений ГИМС находились 72 купели в 35 районах региона. В массовых купаниях приняло участие более 30 700 человек. Для обеспечения безопасности было задействовано более 1000 человек из числа сотрудников ГИМС, спасателей, полицейских и медиков, добровольцев.

После Крещения на акваториях водных объектов Иркутской области продолжатся рейды МЧС.