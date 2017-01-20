Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Минздрав хочет ввести налог на соль и ограничить рекламу колбасы
"Страна раскололась": выросший в США челябинец рассказал о Трампе
Беременная Анастасия Стоцкая кардинально сменила имидж
Дмитрий Тарасов высказался о разводе с Ольгой Бузовой
Икона стиля и «главная мама страны»: какой запомнят Мишель ОбамуВ пятницу утром Белый дом покинет Мишель Обама, которая была его хозяйкой на протяжении последних восьми лет
По следам Собчак: беременная Катя Гордон снялась обнаженной
Супруга Игоря Николаева рассказала о проблемах с недоношенной дочкой
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Особняк в центре Москвы продают по цене «однушки»
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве
СМИ: Лионель Месси станет самым высокооплачиваемым игроком мира
Толкалина и Кончаловский расстались
Кейт Миддлтон познакомилась с девушкой принца Гарри
"Что же она молчала, когда он был жив?": вдова актёра о Прокловой
Ваенга с мужем в больнице под капельницами - СМИ
5 вещей, которые не надо делать зимой
10 фактов о подержанной Сhevrolet Niva за 10 минут
Фоторепортажи
13Крушение грузового Boeing в Киргизии
22Вечное сияние Джима Керри
20«У меня больше не будет предвыборных кампаний. Я выиграл обе»
9Крещенские купания
07:54 (мск), источник: АиФ Иркутск

Праздник Крещения в Приангарье прошел без ЧП — МЧС

Купаться в иорданях было безопасно.

Источник: Reuters

В праздник Крещения происшествий на водных объектах Иркутской области не произошло. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

При проведении православного праздника на контроле подразделений ГИМС находились 72 купели в 35 районах региона. В массовых купаниях приняло участие более 30 700 человек. Для обеспечения безопасности было задействовано более 1000 человек из числа сотрудников ГИМС, спасателей, полицейских и медиков, добровольцев.

После Крещения на акваториях водных объектов Иркутской области продолжатся рейды МЧС.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Красноярске из морга бесследно пропало тело блокадницы
Пентагон передал ОАЭ содержавшегося в Гуантанамо россиянина
Песков надеется на решение Путина баллотироваться на второй срок
Минобороны планирует отказаться от эксплуатации самолетов Ту-154
Мэр Нью-Йорка и голливудские актеры вышли на акцию против Трампа
Наркобарон Коротышка экстрадирован в США
Сыгравший агента ФБР в сериале «Твин Пикс» актер умер от рака
За отрицание Октябрьской революции предложили ввести наказание
Спорт
Без двух минут чемпионка: трагедия Подчуфаровой в Антерсельве Два промаха на четвертом огневом рубеже спустили Ольгу Подчуфарову с пьедестала на восьмое место индивидуальной гонки
Авто
Новый штраф 5000 рублей: комитет Госдумы дал добро Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил введение штрафа в 5000 рублей за опасное вождение
Hi-Tech
Фото: каким был самый первый компьютер в мире Пока мировые информационные агентства обсуждают создание Китаем самого мощного компьютера в мире, который обещают представить в 2017 году, Hi-Tech Mail.ru предлагает вам вспомнить, каким был самый первый компьютер
Кино
Громкая премьера: Пугачева, Галкин, Высоцкая на показе «Рая» Звезды российского кино и шоу-бизнеса, а также высокопоставленные государственные деятели получили возможность увидеть выдвинутый на «Оскар» фильм Андрея Кончаловского
Недвижимость
Названа цена самого дорогого дома России
Суд объяснил, как определить границу дачного участка
10 ремонтов эконом-класса по-европейски
Россияне отказываются от ипотечного жилья
Леди
7 моделей роскошных пальто, которые нужны каждой (фото) Разбираемся, какие модели стоит ловить на распродажах, а заодно приглядываемся к новым коллекциям.
Дети
Вокруг приемной дочки Анджелины Джоли назревает скандал Родная мать девочки жаждет восстановить контакт с дочкой.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь