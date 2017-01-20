Печально известное косметическое средство найдено в Приморье

«Было проверено восемь торговых точек. Из незаконного оборота изъято и направлено на исследование 20 литров продукции на спиртовой основе. Среди изъятого — косметические лосьоны «Боярышник» и «Хлебный», раствор этилового спирта, универсальное средство «Чистый-С», — говорится в сообщении УМВД России по Приморскому краю.

В отношении двоих продавцов составлены административные протоколы, им грозит штраф в размере от полутора до трех тысяч рублей.

В отношении индивидуальных предпринимателей также составлено три административных протокола. Им грозят штрафы от 10 до 15 тысяч рублей с конфискацией товара.