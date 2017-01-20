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08:00 (мск), источник: dostup1.ru

Школы Кыштыма вновь закрыли на карантин

В некоторых учебных заведениях рост заболеваемости превысил 15%.

В Кыштыме (Челябинская область) часть школ вновь уходит на карантин — решение об этом в четверг, 19 января, приняла санитарно-противоэпидемическая комиссия города, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Так, занятия приостановлены в школах № 3, 4, 10 и 11. Здесь рост заболеваемости превысил 15-процентный порог. Внеплановые каникулы продлятся до 26 января включительно.

«Кроме того, с сегодняшнего дня закрывают на карантин два класса в школе № 1. Ранее на внеплановые каникулы были отправлены пять классов в 10-й школе, по одному — в 1-й и 11-й школах», — говорится в официальном сообщении.

Вместе с тем, по данным заместителя начальника территориального отдела Роспотребнадзора Сергея Подболотова, с 13 по 19 января в городе зарегистрировано 538 случаев ОРВИ и три случая гриппа — наблюдается снижение заболеваемости. В дошкольных учреждениях количество заболевших не превышает 6% от общей численности воспитанников.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, сейчас эпидемия гриппа и ОРВИ в Челябинской области распространяется в направлении горнозаводской зоны — там все карантинные мероприятия еще только начинаются.

В области подтверждено 93 случая гриппом, причем среди заболевших нет ни одного привитого.

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