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07:59 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

На левый берег Енисея в Красноярске могут вернуться трамваи

Электротранспорт пустят по Октябрьскому мосту в Северный.

Мэрия Красноярска объявила слушания по изменению проекта планировки микрорайона «Слобода Весны». Одним из нововведений станет трамвайная линия, протянутая с правого берега в район ТРЦ «Планета».

По планам проектировщиков, рельсы для электротранспорта пустят по Октябрьскому мосту и ул. Авиаторов, после чего пути разойдутся: одна ветка пойдет на ул. 9 Мая, другая — на ул. Петра Подзолкова. Помимо этого, в Северном появятся еще три развязки, которые соединят ул. Авиаторов и железную дорогу.

Также в новом микрорайоне планируется строительство жилья на 16 тыс. человек, детских садов и школ, поликлиники, кинотеатров и парковочных мест. Для удобства пешеходов в проект заложены два крупных перехода (надземных или подземных).

Слушания по проекту объявлены с 17 января. Первое открытое обсуждение пройдет 1 февраля в администрации Советского района (ул. Партизана Железняка, 36).

Трамвайное движение на левом берегу Енисея было организовано сразу после открытия Коммунального моста — 17 октября 1961 года. Конечная станция находилась в районе Театра оперы и балета. Ветка работала до 1994 года, когда линию сократили до Предмостной площади, а рельсы разобрали.

Также трамваи ездили по Октябрьскому мосту на Взлетку с 1986 по 2004 годы. Окончательно пути на левый берег были разобраны в 2009 году.

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