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10:30 (мск), источник: Вести - Красноярск

В Красноярск пришло потепление

Крещенские морозы отступили и в Красноярск вернулась комфортная погода. Какой погоды ждать горожанам на предстоящих выходных и следующей неделе, знает Екатерина Мазалькова.

Источник: Вести - Красноярск

Уже третий день красноярцы радуются заметному потеплению. Сейчас столбики термометров держатся на отметке -19 градусов. К вечеру потеплеет до -17 °С. В предстоящий уикенд станет ещё теплее: в субботу днём ожидается всего -6 градусов, а в воскресенье и вовсе до -3 °С.

Ещё один плюс для горожан — снятие режима «чёрного неба», который неделю держался в краевом центре. Поэтому советуем красноярцам ловить момент и смело планировать активный отдых на свежем воздухе.

Грядущая рабочая неделя также начнётся с приятной погоды. В понедельник, 23 января днём будет -4 градуса, в ночное время — до -8 °С. Примерно в такой позиции термометры будут находиться до четверга.

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