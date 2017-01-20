В Красноярск пришло потепление

Уже третий день красноярцы радуются заметному потеплению. Сейчас столбики термометров держатся на отметке -19 градусов. К вечеру потеплеет до -17 °С. В предстоящий уикенд станет ещё теплее: в субботу днём ожидается всего -6 градусов, а в воскресенье и вовсе до -3 °С.



Ещё один плюс для горожан — снятие режима «чёрного неба», который неделю держался в краевом центре. Поэтому советуем красноярцам ловить момент и смело планировать активный отдых на свежем воздухе.



Грядущая рабочая неделя также начнётся с приятной погоды. В понедельник, 23 января днём будет -4 градуса, в ночное время — до -8 °С. Примерно в такой позиции термометры будут находиться до четверга.



