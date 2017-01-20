В США начался продолжительный эксперимент, имитирующий полет на Марс

ВАШИНГТОН, 20 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Новый научный эксперимент по имитации условий полета на Марс начался на Гавайских островах. Как сообщили его организаторы, в течение восьми месяцев пятеро добровольцев из США и один из Великобритании будут жить практически в полной изоляции от внешнего мира в специальном комплексе на склоне спящего вулкана Мауна-Лоа, отдаленно напоминающего пейзаж Красной планеты.

Фоторепортаж Как выжить на Марсе

Это уже пятый по счету такого рода эксперимент на данном объекте, организуемый Университетом штата Гавайи и финансируемый Национальным управлением США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Четверо мужчин и две женщины В команду ученых, отобранных по конкурсу из 700 претендентов для участия в нынешнем проекте, вошли четверо мужчин и две женщины. Специалисты из NASA и Университета штата Гавайи рассчитывают, что эксперимент поможет подготовить первый полет человека на Красную планету, который космическое ведомство США надеется осуществить в 2030-е годы. Эксперты планируют изучить ряд медицинских и психологических проблем, с которыми может столкнуться экипаж корабля, отправляющийся в долгое путешествие в дальний космос. В этих целях участникам эксперимента на Гавайях предстоит осуществить достаточно сложную программу научных исследований, находясь под постоянным наблюдением.

Ученые будут следить за своими подопечными с помощью телекамер, установленных внутри комплекса, и различных датчиков, закрепленных на их теле.

Двухэтажное здание общей площадью 111,5 кв. метров, которое в течение восьми месяцев будет их постоянным жилищем, находится на высоте 2,6 км над уровнем моря на склоне вулкана, который последний раз извергался в 1984 году.

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Оно имеет форму купола высотой семь метров, а его диаметр составляет 12 метров. На первом этаже расположена научная лаборатория и подсобные помещения, на втором — маленькие спальные комнаты. Купол является полупрозрачным и негерметичным. Наружу — лишь в скафандрах Выходить наружу шестеро затворников смогут только в космических скафандрах, чтобы взять образцы грунта и провести геологические исследования. Физических контактов с людьми за пределами комплекса у них не будет. Питаться им предстоит исключительно «космической» — замороженной, сублимированной и консервированной — пищей.

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