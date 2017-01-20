Иркутск и Байкал упоминаются в рассекреченных архивах ЦРУ почти 4,5 тысячи раз

Иркутск и Байкал почти 5 тысяч раз упоминаются в рассекреченных документах ЦРУ с 1942 по 2001 годы. Столица Приангарья упоминается 3131 раз. Наибольшее число упоминаний Иркутска (1487 раз) приходятся на 1967 год. Байкал фигурирует 1245 раз, чаще всего в также в 1967 году (348 раз).

Ангарск упоминается 438 раз, но с 1947 года. Наибольшее число его упоминаний также приходится на 1967 год — 108 раз. Братск фигурирует 587 раз (199 из них в 1967 году). В разбивке по месяцам 1967 года, наибольшее количество документов приходится на декабрь. В некоторых документах имеются данные аэрофотосъемки. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.