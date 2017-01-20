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10:13 (мск), источник: KrasnodarMedia.su

В День студента по всей Кубани пройдет квест

Краснодар, 20 января, KrasnodarMedia. В День студента, 25 января, во всех районах и городах Краснодарского края состоится квест.

Источник: KrasnodarMedia.su

Мероприятие начнется с представления визитных карточек команд, затем они выполнят ряд заданий, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу Молодежного кадрового центра.

По традиции 25 января во всех муниципальных образованиях, где есть образовательные организации высшего и профессионального образования, пройдут праздничные мероприятия для студентов.

Во всех районах и городских округах края в один день состоится молодежная акция, которая пройдет в одной из любимых форм досуга молодежи — игры по точкам. Начнется мероприятие с представления визитных карточек команд, их выступлений с творческими номерами, после чего виновники торжества отправятся выполнять задания. На точках команды будут ожидать агенты. Где-то участникам дадут решить кроссворд, где-то будут задавать каверзные вопросы. Лейтмотивом всех заданий станут темы, связанные с Годом экологии в России, а также посвященные 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию с начала освоения казаками кубанских земель. На некоторых точках для того, чтобы пройти дальше, необходимо будет показать свою спортивную форму и выполнить физические упражнения.

В ходе игры пройдет фотоконкурс. Участником конкурса может стать любой студент, вошедший в состав команды. Для участия необходимо выложить свою фотографию с командой во время прохождения квеста в социальные сети с хэштегами #деньстудента и #татьяниндень2017. Студент, чья фотография наберёт наибольшее количество откликов и репостов, будет награжден памятным призом.

Эта акция уже стала традиционной, в прошлом году ее участниками стали более 7 тысяч человек по всему краю, сообщает пресс-служба Молодежного кадрового центра.

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