В День студента по всей Кубани пройдет квест
Краснодар, 20 января, KrasnodarMedia. В День студента, 25 января, во всех районах и городах Краснодарского края состоится квест.
Краснодар, 20 января, KrasnodarMedia. В День студента, 25 января, во всех районах и городах Краснодарского края состоится квест.
Мероприятие начнется с представления визитных карточек команд, затем они выполнят ряд заданий, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на
По традиции 25 января во всех муниципальных образованиях, где есть образовательные организации высшего и профессионального образования, пройдут праздничные мероприятия для студентов.
Во всех районах и городских округах края в один день состоится молодежная акция, которая пройдет в одной из любимых форм досуга молодежи — игры по точкам. Начнется мероприятие с представления визитных карточек команд, их выступлений с творческими номерами, после чего виновники торжества отправятся выполнять задания. На точках команды будут ожидать агенты.
В ходе игры пройдет фотоконкурс. Участником конкурса может стать любой студент, вошедший в состав команды. Для участия необходимо выложить свою фотографию с командой во время прохождения квеста в социальные сети с хэштегами #деньстудента и #татьяниндень2017. Студент, чья фотография наберёт наибольшее количество откликов и репостов, будет награжден памятным призом.
Эта акция уже стала традиционной, в прошлом году ее участниками стали более 7 тысяч человек по всему краю, сообщает