Омский фотограф Закиров намерен доехать на старом «Мерседесе» до Лас-Вегаса

Свадебный фотограф и путешественник из Омска Аким Закиров намерен отправиться в новую масштабную поездку. На этот раз конечным пунктом путешествия должен стать Лас-Вегас.

«А какие у вас планы на этот год?))))) Подготовиться к серьезному путешествию! Именно подготовиться. Сегодня мне приснился сон, в нем я купил такой микроавтобус! Проснулся уже с идеей: подготовить старенький микроавтобус к путешествию) На этот раз закладываем рамки гораздо шире, чем при поездке в Стамбул и без спонсоров точно не поедем))) Я верю, что для совершения мечты ее нужно отпустить на всеобщее обозрение, а не держать в себе. Это уже сработало как-то, когда мы поехали в Турцию в 2014 году», — пишет в своем аккаунте в Instagram фотограф.