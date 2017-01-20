Омский фотограф Закиров намерен доехать на старом «Мерседесе» до Лас-Вегаса
В 2014 году фотограф и путешественник уже ездил подобным способом в Стамбул.
В 2014 году фотограф и путешественник уже ездил подобным способом в Стамбул.
Свадебный фотограф и путешественник из Омска Аким Закиров намерен отправиться в новую масштабную поездку. На этот раз конечным пунктом путешествия должен стать
«А какие у вас планы на этот год?))))) Подготовиться к серьезному путешествию! Именно подготовиться. Сегодня мне приснился сон, в нем я купил такой микроавтобус! Проснулся уже с идеей: подготовить старенький микроавтобус к путешествию) На этот раз закладываем рамки гораздо шире, чем при поездке в Стамбул и без спонсоров точно не поедем))) Я верю, что для совершения мечты ее нужно отпустить на всеобщее обозрение, а не держать в себе. Это уже сработало
Однако вслед за тем, как омские СМИ обратили внимание на пост Закирова, фотограф умело зафотошопил свой же рисунок, и теперь с него исчезло любое напоминание о
Напомним, что в 2014 году за путешествием Закирова в Стамбул следило много жителей региона.