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09:39 (мск), источник: СуперОмск

Омский фотограф Закиров намерен доехать на старом «Мерседесе» до Лас-Вегаса

В 2014 году фотограф и путешественник уже ездил подобным способом в Стамбул.

Свадебный фотограф и путешественник из Омска Аким Закиров намерен отправиться в новую масштабную поездку. На этот раз конечным пунктом путешествия должен стать Лас-Вегас.

«А какие у вас планы на этот год?))))) Подготовиться к серьезному путешествию! Именно подготовиться. Сегодня мне приснился сон, в нем я купил такой микроавтобус! Проснулся уже с идеей: подготовить старенький микроавтобус к путешествию) На этот раз закладываем рамки гораздо шире, чем при поездке в Стамбул и без спонсоров точно не поедем))) Я верю, что для совершения мечты ее нужно отпустить на всеобщее обозрение, а не держать в себе. Это уже сработало как-то, когда мы поехали в Турцию в 2014 году», — пишет в своем аккаунте в Instagram фотограф.

Однако вслед за тем, как омские СМИ обратили внимание на пост Закирова, фотограф умело зафотошопил свой же рисунок, и теперь с него исчезло любое напоминание о Лас-Вегасе. Вполне возможно, что ажиотаж прессы заставил его передумать. Впрочем, может статься так, что Закиров просто хочет еще больше подогреть интерес к своему будущему путешествию.

Напомним, что в 2014 году за путешествием Закирова в Стамбул следило много жителей региона.

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