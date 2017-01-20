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09:36 (мск), источник: НТА-Приволжье

Облачная погода и снег сохранятся в Нижегородской области на выходные

Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 20 января синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит -2 градуса. Ветер западный, 6 м/с.

21 января ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -11 градусов, днем -9 градусов. Ветер западный, 4 м/с.

22 января — облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха -10 градусов ночью и -7 градусов днем. Ветер северо-западный, 6 м/с.

Напомним, что на 20 января объявлено предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций в связи со шквалистым ветром в Нижегородской области.

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