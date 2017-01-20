Облачная погода и снег сохранятся в Нижегородской области на выходные
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 20 января синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит -2 градуса. Ветер западный, 6 м/с.
Как сообщается на сайте Гидрометцентра, 20 января синоптики прогнозируют облачную погоду, небольшой снег. Температура воздуха составит -2 градуса. Ветер западный, 6 м/с.
21 января ожидается облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -11 градусов, днем -9 градусов. Ветер западный, 4 м/с.
22 января — облачная погода, небольшой снег. Температура воздуха -10 градусов ночью и -7 градусов днем. Ветер
Напомним, что на 20 января объявлено предупреждение о возникновении чрезвычайных ситуаций в связи со шквалистым ветром в Нижегородской области.